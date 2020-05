Lingen. Über mehrere Wochen ist in Lingen in den evangelischen Kirchen aufgrund der Corona-Pandemie kein Gottesdienst mehr gefeiert worden. Am 17. Mai werden nun erstmals wieder Gottesdienste gefeiert. Noch im kleineren Kreis als vor der Krise, denn Abstandsregeln und Hygienevorschriften gelten weiterhin.

