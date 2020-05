Lingen. So wie Schulen ihren Lehrbetrieb mit der Ausbreitung des Coronavirus einstellen mussten, so musste auch die Volkshochschule (VHS) Lingen alle Angebote und Kurse bis auf weiteres auf Eis legen. Seit dem 11. Mai haben einige Kurse wieder Fahrt aufgenommen. Dies gilt jedoch lediglich für die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen – und das unter neuen Hygieneaspekten- und Maßnahmen.

