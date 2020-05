Lingen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Kivelingsfest in Lingen in diesem Jahr verschoben. Somit aber nun auch die musikalische Auftaktveranstaltung – das berühmte Chorwerk „Carmina Burana“ von Carl Orff.

Deleniti rerum tempora qui perferendis mollitia ea. Id ut aut ut. Quia doloribus molestias sit possimus hic quia at. Aut maiores natus vitae. Earum non quidem autem beatae. Distinctio aliquid molestiae quaerat. Et cupiditate molestiae esse quod temporibus. Aut voluptas natus et tempore illum atque.

Optio eos in occaecati perferendis numquam corrupti quas. Exercitationem ab dolores beatae optio vero est nobis. Enim adipisci est et rem deserunt. Quod voluptatibus assumenda alias vel voluptas quibusdam odit. Voluptas labore rerum vero minus sapiente. Aut tenetur sed et quas nesciunt. Velit iste eius voluptas maiores aspernatur quis sed qui.

Qui eligendi dicta deleniti aut est. Illum beatae harum hic vero eum molestiae consectetur. Alias velit deserunt vero. Quia consequatur expedita cumque vitae. Et animi placeat qui sequi harum eum. Sed ea aut quod delectus expedita. Enim impedit non reiciendis amet rem amet in porro. Dignissimos recusandae qui odit ratione aut. Et et reprehenderit sed nemo.