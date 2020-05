Lingen. Ein Schritt in Richtung Normalität während der Corona-Pandemie: Nach dem Bürgerbüro und der Stadtbibliothek öffnet ab Montag, 18. Mai, auch das Lingener Rathaus wieder für den Publikumsverkehr. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

