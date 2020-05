Blicken auf das erste Jahr des Kinderhospiz-Stützpunktes Löwenherz zurück: Irmgard Partmann (links) und Sabine Dirkes.

Kinderhospiz Löwenherz

Lingen. Der ambulante Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in der Castellstraße 11 in Lingen feiert Geburtstag. Seit einem Jahr können Familien mit unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Region Südwest-Niedersachsen die Begleitung und Unterstützung in Anspruch nehmen.