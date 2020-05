Marie nähte Masken für die Aktion der Schülervertretung vom Georgianum.

Gymnasium Georgianum

Lingen. Die Aktion „We got you covered“ von der Schülervertretung des Gymnasiums Georgianum, mit der soziale Projekte unterstützt werden, ist gut angelaufen. Die Masken müssen auf Grund der Corona-Einschränkungen jedoch in anderer Form verkauft werden als geplant.