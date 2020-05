Sandra Sousa mit Tiago (links) und Ismael bei der Kontrolle der Hausaufgaben. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Aufmerksam schauen Tiago und Ismael am Mittwochvormittag auf ihre Arbeitsblätter im Fach Deutsch. Es ist kurz vor 11 Uhr. In normalen Zeiten wären die beiden Elfjährigen jetzt in der Friedensschule an der Kiesbergstraße. Aber die Zeiten sind nicht normal – auch nicht für ihre Mutter Sandra Sousa, die beim „Lernen zu Hause“ ihrer Söhne zusätzlich gefordert ist.