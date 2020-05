Der Vorstand des SPD-Ortsverein Lingen möchte die Lingener am Muttertag zu einer Radtour bewegen.

Lingen. Der SPD-Ortsverein Lingen fordert die Bürger dazu auf, am Muttertag eine Fahrradtour zu unternehmen. An bestimmten Punkten wartet auf die Mütter eine Überraschung, heißt es in einer Pressemitteilung.