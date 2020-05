Lingen. Die 110 Spielplätze in der Stadt Lingen sind seit dem 17. März gesperrt gewesen. Doch jetzt kommt die gute Nachricht: Ab sofort sind diese alle wieder geöffnet - wenn auch unter besonderen Auflagen.

