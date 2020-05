Lingen. Schwalben gibt es in Deutschland immer seltener. Ihre Zahl geht seit vielen Jahren zurück, auch im südlichen Emsland. Dies hat der Nabu Emsland-Süd jetzt mitgeteilt. Die Naturschützer wollen dieser Entwicklung entgegenwirken.

