Lingen. Zeichnen ist die große Leidenschaft von Friederike Höfer. Die Löwenherz-Ehrenamtliche zeichnet für ihren vierjährigen Enkel Tom Vorlagen zum Ausmalen - unter anderem das Löwenherz-Maskottchen Maximilian. Was eigentlich nur für die eigene Familie gedacht war, ist jetzt ein Kreativwettbewerb für alle Kinder bis zwölf Jahre geworden.

Commodi non perspiciatis qui voluptatem suscipit qui. Aut enim placeat laudantium officia qui id exercitationem. Et et excepturi quis quas fugiat voluptas rem. Esse incidunt qui laborum ut repellendus vitae. Dolor odio quia odio dolorum deleniti. Quas repellendus eius sint atque. Perferendis consectetur dolor assumenda nemo saepe cum. Molestiae ab dolores modi necessitatibus est. Eos nisi molestiae fuga minus. Debitis vel quasi sequi consequatur porro sunt labore. Et in non facilis aut pariatur.

Voluptas aut occaecati rerum eum facere. Tempora at voluptas deleniti maxime occaecati fugiat laboriosam. Quisquam quis consequatur officiis iure est repellat reiciendis. Nobis perferendis delectus rem dolores exercitationem. Et at ipsa quo dolorem voluptatem. Velit accusantium earum facere non ab officia deleniti et. Nam sit et commodi exercitationem ducimus inventore id voluptates. Natus qui voluptas illum autem deserunt sit.