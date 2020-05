Drittes Mal: Wer beschädigt das Haus der Vereine in Damaschke? CC-Editor öffnen

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen an mindestens drei unterschiedlichen Tagen das "Haus der Vereine" in Lingen-Damaschke beschädigt.

Michael Gründel

