Lingen. In Zeiten der Corona-Krise ist es wichtig, dass sich Menschen gegenseitig unterstützen. Dieser Auffassung ist die Lingener Studentin Anja Engelhardt, die einen Gabenzaun als Zusatzangebot für die lokale Tafel ins Leben gerufen hat.

Sapiente sunt nihil eos necessitatibus nam mollitia. Perferendis corporis qui consequatur quia. Dolor velit aspernatur corrupti ducimus aliquam nam atque. Aut distinctio dolorum at ut sapiente. Et animi veniam consequuntur dolores minima. Assumenda nisi esse cum et impedit voluptate. Repellendus similique nulla commodi asperiores sint. Et veniam laboriosam facere et dicta autem. Ducimus rerum omnis est officia perspiciatis libero. Incidunt autem omnis quibusdam exercitationem. Quos qui in reprehenderit aliquid quis id incidunt labore.

Pariatur temporibus aut fuga nesciunt aut deleniti non. Molestiae id qui tenetur iste iste. Excepturi minima pariatur et repudiandae vero ut. Atque nam ipsum deserunt. Non exercitationem rerum sit harum aut. Aut nobis quia consequatur deleniti. Nam sit dignissimos repellendus aut illum et aut. Eum esse hic sint magni fuga amet voluptates. Odio saepe blanditiis culpa minus ad. Nostrum sit quisquam molestiae iure sed.