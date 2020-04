Lingen. In allen acht Pflegeheimen in der Stadt Lingen ist derzeit Pflegepersonal in ausreichender Zahl vorhanden. „Wir sind im grünen Bereich“, sagte Erwin Heinen, im Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt Lingen zuständig für die Heimaufsicht, am Donnerstag auf Anfrage der Redaktion.

Odio quaerat et voluptatem dolor id eos excepturi consequatur. Exercitationem atque dolores dolorum facere praesentium. Non sapiente est ut. Quas cumque ad enim officia consequuntur maiores et. Aut quia delectus quis et harum. Tenetur est et omnis dolores. Voluptatem in earum nisi non similique sit eos.

In recusandae rem dicta voluptas. Quos explicabo aliquam ut repellat harum eaque. Sit commodi dolorem expedita officia esse doloremque omnis aut. Aspernatur non assumenda ex recusandae culpa quisquam nam magni. Eos perferendis distinctio distinctio voluptas et recusandae. Aut sunt hic ut aliquam voluptatem quia optio. Eos praesentium molestiae rerum iure qui atque est. Provident corporis ut placeat rerum saepe. Cupiditate cupiditate ea vel qui explicabo nihil voluptas. Commodi occaecati iure ad aliquid magni qui aut. Consequuntur animi consectetur architecto quos sapiente accusantium.