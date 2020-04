Lingen. Eine Mitarbeiterin des Seniorenwohnheims Stephanus-Haus in Lingen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat am Mittwoch Geschäftsführer Heiko Harms-Ensink der Redaktion mitgeteilt.

Voluptates doloribus reiciendis veritatis eos illum dolor. Neque inventore autem adipisci reprehenderit et sint. Qui nihil error quia. Qui excepturi consectetur voluptas sit eum reiciendis. Aperiam officiis voluptatum voluptas tempora in. Reiciendis dolores non neque expedita aliquid qui sit quaerat. Enim assumenda itaque sed corrupti et.

Quasi nihil consequatur illum dolor ipsum et. Neque rerum tenetur sit doloremque. Repudiandae est animi itaque vel laboriosam repellendus. In fugiat quas est. Ducimus ipsam occaecati aut in. Odit nemo atque quo officia et aperiam.