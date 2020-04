Defektes Kabel sorgt für weiträumigen Stromausfall in Lingen CC-Editor öffnen

Am späten Dienstagabend fiel in zahlreichen Lingener Haushalten der Strom aus. Foto: dpa

Lingen. In weiten Teilen der Stadt Lingen ist es am späten Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Zahlreiche Haushalte im Ortsteil Darme, im Strootgebiet sowie in Laxten waren für bis zu eine Stunde vom Netz. Der Auslöser: Ein defektes Kabel.