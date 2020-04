Lingen. Der Lingener Zusteller Wolfgang Brockhaus ist ein kommunikativer Typ. Man kennt den Postbediensteten, wenn er mit seinem E-Trolley in der Innenstadt von Lingen fast täglich Briefe und kleine Pakete zu den Adressaten bringt. Zu freundlichen Sprüchen ist er immer aufgelegt, doch wegen der stark reduzierten Kontakte zu den Bürgern hat er in Corona-Zeiten dazu nur noch wenig Gelegenheit.

