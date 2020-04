Auch Patienten tragen Verantwortung

Lingen. Noch fallen Bürger, die einem in Lingen begegnen und einen Mundschutz tragen, auf. Aber man muss kein Hellseher sein um zu ahnen, dass es nicht mehr lange dauert, bis nur noch diejenigen auffallen, die keinen tragen.

