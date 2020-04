SKF in Lingen: Wir sind da, auch in der Krise CC-Editor öffnen

Mit seinem Beratungsangebot steht der SKF Lingen auch in der Coronakrise Hilfesuchenden zur Seite. Foto: dpa

Lingen. Die Coronakrise kann bei Familien, in denen es kriselt, Spannungen zwischen den Mitgliedern noch erhöhen. Ein Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt wird deshalb befürchtet. In Lingen bietet der SkF betroffenen Frauen und Kindern im Frauen- und Kinderschutzhaus Hilfe und Begleitung an.