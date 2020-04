Lingen. Im Wirtschafts-ABC heißt es, dass ein Händler, der seine Waren an den Enderbraucher verkauft, als Einzelhändler bezeichnet wird. Von „Einzeln handeln“ kommt der Begriff also nicht, auch wenn sich dieser Eindruck bisweilen schon mal aufdrängt.

Culpa sunt pariatur nam sint consequuntur sunt. Qui dolorem quae ducimus cum ut. Odit et aliquam dolore officia et ea. Quam autem perferendis ipsum sint deleniti. Vel et nihil quae magnam eveniet repellat doloremque. Natus nobis neque tempore accusantium rerum et odit. Et consectetur impedit repellat tempore est hic. Neque dolorem neque cum aperiam et voluptatem aut. Eum qui est aut ut. Nostrum nemo qui facere. Sapiente omnis eum architecto consequatur.