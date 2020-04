Lingen . Unter dem Motto „Corona - und kein Ende?“ veranstaltet das Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen am Montag, 6. April, von 19.30 bis 20.30 Uhr einen Online-Akademieabend.

Weil das Bildungshaus wegen der Corona-Pandemie seinen Veranstaltungsbetrieb bis voraussichtlich bis zum 18. April einstellen muss, findet der Akademieabend als Livestream statt. Im Gespräch mit LWH-Direktor Michael Reitemeyer wird der Lingener Internist Wolfgang Hentrich aktuelle Fragen zum neuartigen Coronavirus und der Krankheit Covid-19 beantworten. Die Adresse des Livestreams wird auf der Homepage sowie der Facebookseite des LWH bekannt gegeben.

Alle Zuschauer sind laut Pressemitteilung eingeladen, eigene Fragen über die Kommentarfunktion von Youtube oder Facebook mit in das Gespräch zu geben. Gerne nimmt Michael Reitemeyer auch schon vorab Fragen per Email entgegen (reitemeyer@lwh.de). Der Livestream und die Teilnahme am Gespräch sind kostenfrei. Weitere Informationen unter www.lwh.de/corona.