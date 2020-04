Meppen. Ein mit dem Covid-19-Virus infizierter Mann ist am Dienstag, 31. März 2020, im Emsland verstorben. Es ist das dritte Todesopfer im Landkreis.

