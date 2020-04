So ergeht es einer Lingener Ärztin in Zeiten von Corona CC-Editor öffnen

Auch am Telefon ist in diesen Tagen der ärztliche Rat von Dr. Andrea Hilling gefragt. Foto: Gemeinschaftspraxis Damaschke

Lingen. Die Corona-Krise sorgt in vielen Berufsfeldern für leere Büros. Kurzarbeit und Homeoffice sind angesagt. Anders ist es in zahlreichen Arztpraxen. In einem Gespräch mit der Redaktion erzählt Allgemeinmedizinerin Dr. Andrea Hilling aus ihrem Praxisalltag.