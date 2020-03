Dunkel werden soll es für eine Stunde in Lingen - für die Earth Hour. Foto: Helmut Kramer

Lingen. Die Lingener Grünen begrüßen es, dass sich die Stadt Lingen an der vom Verband World Wide Fund For Nature (WWF) initiierten Aktion Earth Hour beteiligt und an diesem Samstag, 28. März, die Beleuchtung des Historischen Rathauses in der Zeit von 20.20 bis 21.30 Uhr ausschaltet.