Mit aller Kraft setzte sich der langjährige Fachbereichsleiter Richard Peters für soziale Verbesserungen ein. Darauf wurde im Fachaussschuss verwiesen. Von links: Georg Kruse Ursula Mersmann, Richard Peters, Ulla Haar und Sigrid Kraujuttis. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Richard Peters, langjähriger Leiter des Fachbereiches Soziales des Landkreises Emsland, ist in der jüngsten Sitzung des Landkreis-Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration im Cristophorus-Werk in Lingen mit den besten Wünschen verabschiedet worden. Der 66-Jährige tritt demnächst seinen Ruhestand an.