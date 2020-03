Lingen. Wie kann die Jugendhilfe in der Corona-Krise funktionieren, die Nähe durch Distanz ersetzt? Sozialarbeit ist doch eigentlich Beziehungsarbeit. „Wir lassen auch jetzt niemanden allein“, unterstreicht Franz Hüer, Leiter des Fachdienstes der Stadt Lingen, im Gespräch mit der Redaktion.

