Zahlreiche Aktivitäten zeichnen den Segelverein Speichersee Emsland aus. Darauf verweisen (von links)Heinrich Jürgensen (2. Vorsitzender), Birgit Wiese (1. Vorsitzende), Maria Thater (Jugendwartin) und Heidrun Korn (Sportkoordinatorin). Foto: Segelverein Speichersee Emsland

Lingen. Der Segelverein Speichersee Emsland plant in diesem Jahr noch viele Aktivitäten, wie kürzlich in der Mitgliederversammlung im Restaurant Deichkrone bekannt wurde. Was davon im Angesicht der Corona-Krise noch umzusetzen ist, bleibt abzuwarten.