Lingen. Im Zuge der Pandemiebekämpfung haben viele Bürgerämter, darunter auch die Stadt Lingen, die Sprechzeiten reduziert und darum gebeten, Behördenangelegenheiten, wenn möglich online zu erledigen oder zu verschieben. Das Bundesinnenministerium weist darauf hin, dass Bürger der Ausweispflicht auch durch den Besitz eines gültigen Reisepasses nachkommen können – beispielsweise, wenn der alte Personalausweis in den nächsten Wochen abläuft.

Das hat die Stadt Lingen mitgeteilt. Deutschland hat zudem mit einigen Europäischen Staaten vereinbart, dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf der Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt werden sollten. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Schweiz und Slowenien.

Fertige Ausweise können nach Absprache mit dem Bürgerbüro in Lingen abgeholt und im Notfall neu beantragt werden. Weitere Infos per Telefon 0591 9144330 oder per E-Mail buergerbuero@lingen.de.