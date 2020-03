Chefarzt Bernd Schmitz ist neuer Durchgangsarzt am Thuiner Krankenhaus. Foto: Elisabeth-Krankenhaus

Thuine. Chefarzt Bernd Schmitz ist neuer Durchgangsarzt am Thuiner Krankenhaus: Damit ist die Versorgung von Arbeitsunfällen am Elisabeth-Krankenhaus gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung.