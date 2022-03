Ein Indoor-Streetfood-Festival wird in den Emslandhallen in Lingen geplant. FOTO: dpa 25 Trucks, Live-Musik, Talentshow Lingen: Das will das erste Indoor-Streetfood-Festival seit zwei Jahren bieten Von Julia Mausch | 02.03.2022, 18:55 Uhr

Corona hat in den vergangenen Jahren zahlreichen Streetfood-Festivals einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2022 soll es anders werden: Ein Indoor-Streetfood-Festival wird in den Emslandhallen in Lingen geplant.