Lingen. Aufgrund der eingestellten Kohleförderung im Ibbenbürener Bergwerk sinkt unter anderem die Salzbelastung der Speller Aa - in dem Gewässer konnten laut dem Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband 94 „Große Aa“ wieder Spuren vom seltenen und geschützten Fischotter festgestellt werden.

