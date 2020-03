Glauben an ihren Erfolg: Die Schüler der Robotic-AG der BBS Lingen Technik und Gestaltung. Das Bild entstand vor einiger Zeit. Foto: BBS Lingen Technik und Gestaltung

Lingen. Nachdem sich die Robotic-AG der BBS Lingen Technik und Gestaltung in Rockenhausen für die VRC German Masters qualifiziert hatte, nahm sie jetzt an der TU Berlin am Wettbewerb „Tower Take Over“ an den German Masters teil.