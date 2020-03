1600 Kisten mit einem Frühlingsblumen-Mix überreichten Emsflower-Mitarbeiter an das Bonifatius-Team in Lingen. Foto: Emsflower

Lingen. Sag es mit Blumen: Mit einer netten Geste dankten die Emsbürener Unternehmen Emsflower und Gartenwelt den Mitarbeitern in den Krankenhäusern in Lingen und in Nordhorn für deren Engagement in der schwierigen Coronavirus-Zeit: Für jeden Mitarbeiter gab es am Freitag einen Karton mit Frühlingsblumen.