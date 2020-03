Lingen. In Corona-Zeiten sind beim Sportunterricht innovative Ideen gefragt. Das Gymnasium Georgianum in Lingen hat die 30-Tage-Plank-Challenge (Ganzkörperübung) für Zuhause ins Leben gerufen.

Bekanntlich muss der Sportunterricht derzeit wegen der Bedrohung durch das Coronavirus genau wie jeglicher anderer Unterricht in Deutschland in den Schulen derzeit entfallen. Nicht so allerdings am Gymnasium Georgianum in Lingen, wo in digitalen Klassenräumen gelernt und im Wohnzimmer angeleitet Sport getrieben wird. Laut Pressemitteilung hat sich die Fachgruppe Sport dafür etwas Besonderes überlegt: eine 30-Tage-Plank-Challenge.

In vielen Wohnräumen wird in Lingen in diesen Tagen „geplankt“. Die Schüler und Lehrkräfte vom Georgianum trainieren dabei für sich und den Klassenerfolg nach einem ansteigenden Schema. „Klar bin ich dabei. Ich will schließlich gewinnen“, sagt Schüler Hannes Krämer aus dem Sport-Leistungskurs aus dem zwölften Jahrgang.

"Jetzt etwas für die Muskulatur tun"

Am ersten Tag sind Planks von einer Dauer von 30 Sekunden gefordert. Danach steigt die Zeit dabei im Zwei-Tages-Rhythmus jeweils um 15 Sekunden an, sodass nach 30 Tagen 300 Sekunden „geplankt“ werden muss. Die Initiative dazu gaben Dominik Stauber und Hanjo Vocks. „Sitzt in der schulfreien Zeit nicht rum, sondern tut etwas für eure Muskulatur“, appellieren die beiden Sportlehrkräfte.

Das Ganze wird sowohl als Einzel- als auch als Klassenwettkampf durchgeführt. Die entscheidenden Fragen dabei lauten: Welche Klasse hat die meisten Schüler, die am Ende fünf Minuten aushalten? Welcher Schüler hält die Plank (Unterarmstütz) am längsten?. Auch dürfen Lehrkräfte und Mitarbeiter vom Georgianum teilnehmen.

Jeden Tag gibt es jeweils eine Sportlehrkraft, die ein Video zur aktuellen Plankzeit online stellt, sodass auch deutlich wird, dass auch die Lehrkräfte mitmachen. Auch gibt es eine extra eingerichtete digitale Pinnwand, auf der sowohl Lehrkräfte als auch Schüler ihre Aktivitäten posten können. Genauere Informationen und die Links zu den Videos und der digitalen Pinnwand sind auf der Homepage des Gymnasiums Georgianum zu finden. Zudem ist ein Video auf Youtube zu sehen.