Lingen. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben die Stadtwerke Lingen das Kundenzentrum an der Waldstraße geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber weiterhin telefonisch zu erreichen. Doch jetzt mischen sich Betrüger ein, um an persönliche Daten der Stadtwerke-Kunden zu gelangen.

