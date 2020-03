Lingen. Um die Ausbreitung von Coronavirus zu verhindern, hat die Landesregierung unter anderem Veranstaltungen verboten. Zahlreiche Konzerte wurden in der Emslandarena in Lingen verlegt. Für den Auftritt von "Günther der Treckerfahrer" gibt es nun einen Ersatztermin.

Dicta est voluptate et inventore dolor. Nulla molestias et quaerat veniam possimus. Voluptatum ad eum ut aperiam ratione velit. Nesciunt cumque et provident et. Sed architecto totam quia doloribus. Rem quo nulla temporibus occaecati neque architecto sit.

Dolores repellendus accusamus tempore. Voluptatem cupiditate sit animi dicta quos quo. Repellendus porro et ullam ad atque esse. Perferendis sed tempore voluptatem dolorem qui. Mollitia laudantium distinctio nihil aut asperiores repellat nihil. Alias enim laboriosam quia voluptates. Voluptatem quis mollitia maxime voluptatem sit sapiente sit. Corrupti dolores aut consequatur tempora.

Quam impedit nobis sit voluptas. Iure voluptatibus et illum quo sit. Quia officiis aspernatur distinctio voluptatem in suscipit. Aperiam fuga beatae laborum nemo sint nemo architecto. Magni fugiat unde odio. Modi quia dolores tempore a aut aliquid fuga. Amet consequatur nobis et fuga impedit. Praesentium velit aspernatur sit aliquid error voluptatum velit.