Lingen. Gute Nachrichten für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) in Lingen. Gleich zwei Projekte der dortigen Freiwilligendienstleistenden werden im Rahmen der Projektförderung „land.schafft – Förderung für kulturelle Freiwilligenprojekte im ländlichen Raum“ mit 1062,30 Euro beziehungsweise 1267 Euro durch den Bund unterstützt.

"Das sind zwar keine Riesensummen, aber wir freuen uns, dass unsere Freiwilligen somit in Eigenregie ihre Projekte umsetzen können", kommentierte TPZ-Leiter Nils Hanraets im Gespräch mit der Redaktion. Sie werden zwar von Leuten aus dem TPZ-Team begleitet, arbeiten im Grunde aber selbstständig.

Über die Förderung freuen sich auch die beiden Bundestagsabgeordneten der Region Albert Stegemann und Gitta Connemann. Die Abgeordneten sind sich einig, dass das TPZ in Lingen einen wichtigen Beitrag für ein starkes Kulturangebot im südlichen Emsland leistet. „Deutschlandweit wurden 23 Projekte zur Förderung ausgewählt. Es ist beeindruckend, dass sich dabei gleich zwei Projekte aus Lingen durchsetzen konnten. Das unterstreicht die hervorragende Arbeit am Theaterpädagogischen Zentrum“, schreibt Connemann in einer Presseerklärung, Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende setzt sich seit vielen Jahren für eine Stärkung der Kultur im ländlichen Raum ein.

Buch- und Filmprojekt

Im ersten Projekt haben Marie Vollprecht (FSJ Kultur) und Tara Luger (europäische Freiwillige aus Österreich) das Kinderbuch „Als der Fuchs das Huhn grüßte“ geschrieben und illustriert. Das Buch soll im TPZ als szenische Lesung vorgestellt und später in Altenheimen und Kindergärten der Region vorgelesen werden. Die Erlöse des Buchverkaufs sollen an den SKF in Lingen gehen. Im zweiten Projekt beleuchtet ein Ben Spieker das 40-jährige Jubiläum des TPZ in diesem Jahr. Er wird einen Film drehen und dabei auf humorvolle und dokumentarische Weise Zeitzeugen sowie Mitwirkende interviewen und involvieren.

„Das TPZ und ganz Lingen profitieren langfristig vom Engagement der Freiwilligen. Ich bin stolz, dass wir in Lingen und der gesamten Region ein so starkes Engagement erleben. Gerade dieses freiwillige Engagement ist ein Stützpfeiler unserer vielfältigen Gesellschaft und damit absolut förderungswürdig“, ist Stegemann überzeugt.