Osnabrück . Am Ende ging alles ganz schnell: Der Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück ist vorbei. Die Große Wirtschaftsstrafkammer verkündete am Mittwoch ihr Urteil. Die beiden ehemaligen Chefs des Emlichheimer Konzerns erhielten mehrjährige Haftstrafen.

