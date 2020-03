Lingen. „Dat krigt wi hen“ – das ist für Gerd Hopmann 16 Jahre lang das Motto als Vorsitzender des Jagdhundegebrauchsvereins (JGV) Emsland gewesen.

Vor wenigen Tagen ist der Lescheder, der selbst einen Weimeraner und einen Kurzhaardackel führt, auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Lingener Gasthaus „Zum Berge“ aus dem Vorstand verabschiedet worden. Seit 2001 hatte er sich im Vorstand engagiert, zunächst als Obmann für das Prüfungswesen und ab 2004 als Vorsitzender.

380 Mitglieder

Derzeit zählt der JGV 383 Mitglieder aus dem Altkreis Lingen und der Grafschaft, die allesamt die Arbeit mit Jagdhunden sowie deren Ausbildung eint. Für viele Jäger und Jägerinnen ist der Verein daher ein wichtiger Anlaufpunkt, wenn es um die Hundeausbildung geht. Das belegt nicht nur die stetig gestiegene Zahl der Prüfungsteilnehmer unter dem Vorsitz von Gerd Hopmann, sondern auch der Anstieg der Mitgliederzahlen von 300 auf heute 380.

Kein Wunder also, das Hopmann von seinen Vereinskollegen als Dank für seinen selbstlosen und ausgleichenden Einsatz ein zünftiges Abschiedsgeschenk erhielt – und damit quasi ein lang gehegter Wunsch des passionierten Jägers in Erfüllung geht: Bei Peter Lukas in Beesten kann er demnächst sein eigenes Damastmesser schmieden. Dem Verein bleibt Hopmann weiterhin erhalten, seine Mitstreiter können so weiterhin von seinem Wissen und seinen Erfahrungen profitieren.



Drei Frauen im Vorstand

Auf der Versammlung wurde mit Jan Hildebrandt aus Elbergen auch gleich ein Nachfolger für Gerd Hopmann gefunden. Hildebrandt war zuvor als Obmann für das Prüfungswesen tätig; dieses Amt übt nun Andreas Klus aus. Zum Vorstand gehören außerdem Johann Deters (stellvertretender Obmann für das Prüfungswesen), Thomas Schwerdt (Kassenwart), Peter Meuter (Schriftführer) und Jan Boers (2. Vorsitzenden). Für den Verein besonders erfreulich: Mit Christine Lühle-van Dam (stellvertretende Schriftführerin), Therese Tenspolde (Beisitzerin) und Maren Konjer (Beisitzerin) sind gleich drei Frauen im Vorstand vertreten.