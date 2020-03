Lingen. Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie, die auch die Stadt Lingen vor große Herausforderungen stellt, hat Oberbürgermeister Dieter Krone an die Bevölkerung appelliert, Besonnenheit und Solidarität zu zeigen.

