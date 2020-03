Lingener Unternehmer Hendrik Kampmann an Corona-Virus erkrankt CC-Editor öffnen

Am Corona-Virus erkrankt: Der Lingener Unternehmer Hendrik Kampmann. Foto: Andreas Deters-Prohl

Lingen. Hendrik Kampmann spricht ein wenig durch die Nase, ab und zu hustet er auch. Es hört sich nach einer Erkältung an. Aber so vergleichsweise harmlos ist es nicht - im Gegenteil. Der 48-jährige Lingener hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Im Telefongespräch mit unserer Redaktion äußert er sich über die Ursache der Ansteckung und die Gedanken und Gefühle, die das Virus in ihm ausgelöst hat.