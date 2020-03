Lingen. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung in Lingen fortsetzen können. Darauf hat die Bank in einer Pressemitteilung verwiesen.

Den Angaben zufolge stieg das Geschäftsvolumen im Privatkundensegment gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent auf 79,8 Millionen Euro. Insgesamt wurden in der Filiale Lingen netto 150 neue Kunden hinzugewonnen. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Jürgen Bott, Marktbereichsleiter in Lingen, Meppen und Nordhorn. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kos-tenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten."

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1.638 Euro – auch hier in Lingen“, betonte Bott. „Umso erstaunlicher ist es, dass das Einlagenvolumen hier in Lingen erneut um 8,5 Prozent auf 26,4 Millionen Euro gestiegen ist.“ Ein Umdenken und damit eine Anlage in Wertpapiere bedeutet nach seiner Darstellung nicht automatisch volles Risiko. „Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen. Diese Anlageform macht inzwischen einen Anteil von 62,5 Prozent an unseren Wertpapieranlagen aus.“ Das Depotvolumen stieg im Jahr 2019 um 10 Prozent auf 16,6 Millionen Euro.

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So erhöhte sich das Baufinanzierungsvolumen um 3 Prozent auf 33,5 Millionen Euro. Seit September 2019 bietet die Commerzbank auch eine „grüne“ Baufinanzierung an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt. Ratenkredite waren im vergangenen Jahr ebenfalls stark nachgefragt. Hier wurde ein Plus von 17,8 Prozent auf 2,2 Millionen Euro verzeichnet.

Bott teilte mit, dass die Commerzbank, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, ihre mobilen Angebote weiter ausbauen wird. „Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent.“ In Lingen liegt der Anteil der Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 48,9 Prozent. „Unser Ziel: Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abgeschlossen werden können.“ Das heißt nach seinen Worten aber nicht, dass Kunden auf persönliche Beratung verzichten müssen. „Wir haben jeden Monat bundesweit neun Millionen Kundenbesuche in unseren Filialen. Deshalb werden wir auch künftig in unsere Filialen investieren und mit einem der dichtesten Filialnetze in der Fläche präsent sein.“