Lingen. "Steh auf und geh!" Unter diesem Motto haben sich zum Weltgebetstag der Frauen gut 150 Frauen unterschiedlichster Konfession in der Maria Königin Kirche in Lingen getroffen.

Einer Pressemitteilung zufolge hatten Frauen aus dem afrikanischen Land Simbabwe die Gebetsordnung in diesem Jahr vorbereitet und damit in ihr Leben und ihren Glauben eingeführt. In einem Land, das von schweren politischen Unruhen geprägt ist und die Folgen einer Jahrzehnte langen Unrechtsregierung spürt, wird die Aufforderung Jesu „Steh auf und geh!“ als Ermutigung verstanden, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. "Stets im festen Vertrauen, dass Gott mit auf dem Weg ist", heißt es in der Pressemitteilung. Für verschiedenste Projekte, die das Leben von Frauen und Kindern in Simbabwe stärken und verbessern, wurde eine Kollekte von mehr als 800 Euro eingesammelt.