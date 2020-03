Die Gesamtschule Emsland in Lingen. Foto: Felix Reis

Lingen. Wenig los ist in dem Gebäude der Gesamtschule Emsland am Montag. „Es sind vielleicht fünf oder sechs Leute hier“, sagt Schulleiter Martin Weber im Gespräch mit der Redaktion. „Die können sich ganz gut verteilen“. Ebenso wie in allen anderen Schulen fällt hier der Unterricht bis zum 18. April 2020 aus.