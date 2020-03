Lingen. Nun reagiert auch die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim. Aufgrund der Ausbreitung des Cornavirus sollen Bürger auf unbestimmte Zeit Anzeigen nur noch telefonisch oder online erstatten.

