Lingen. Vor dem Hintergrund zur Empfehlung zur Coronavirus-Eindämmung schließen das Lingener Rathaus sowie alle städtischen Nebenstellen ab Montag, 16. März, ab 12 Uhr bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr. Das teilt die Stadt Lingen mit.

