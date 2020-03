Salzbergen. Auf der Autobahn 30 in Richtung Osnabrück ist es zwischen den Anschlussstellen Salzbergen und Rheine Nord zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück ist derzeit voll gesperrt.

Laut Mitteilung der Polizei ist ein Lkw, der auf der A 30 in Richtung Hannover unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Dadurch ist die Fahrbahn in Richtung Osnabrück blockiert und voll gesperrt. Wann diese Sperrung aufgehoben wird, konnte die Polizei am späten Nachmittag noch nicht sagen.

Der 52-jährige Fahrer des Lkw wurde direkt in ein Krankenhaus gebracht. Er ist laut Polizei leicht verletzt. Warum er von der Fahrbahn abkam, sei noch nicht bekannt.