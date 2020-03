Lingen. Der Windsurfclub Emsland (WSCE) hat einen neuen Vorsitzenden. Nico Steinkühler. Er wurde auf der Jahreshauptversammlung einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt.

