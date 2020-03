Einen Überblick über die Arbeit des Christophorus-Werkes in Lingen gab Geschäftsführer Georg Kruse den Mitgliedern des Landkreis-Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Das Christophorus-Werk in Lingen, kurz C-Werk, würde gerne einen Kindergarten in der Emsstadt bauen, in dem neben drei Kitagruppen des heilpädagogischen Kindergartens auch Regelgruppen Platz finden. Das hat Geschäftsführer Georg Kruse vor Beginn der Sitzung des Landkreis-Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration in der sozialen Einrichtung mitgeteilt.