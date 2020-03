Lingen. Mit einem Volksbegehren wollen Mitglieder verschiedener Organisationen und Verbände zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Laut Mitteilung des Nabu Ems-land-Süd haben sich auf regionaler Ebene Aktionsbündnisse gebildet, die dieses Vorhaben voranbringen wollen.

Zahlreiche Organisationen haben sich vor wenigen Tagen zur Gründung eines Aktionsbündnisses „Volksbegehren Artenvielfalt“ in Lingen getroffen. Beteiligt sind der Naturschutzbund Emsland Süd, die Klimagruppe Emsland, der Weltladen, der Tauchclub Hydra, Stadtpastoral Lingen, die Kornblume, der Ortsverband Emsland-Süd Bündnis 90 / Die Grünen sowie weitere Vertreter gemeinnütziger Vereine und Initiativen aus dem südlichen Emsland.

Verlust des Lebensraumes

„Das Artensterben ist eines der größten Probleme unserer Zeit“, wird Bernward Rusche vom Nabu Emsland-Süd zum Hintergrund der Aktion zitiert. "Etwa die Hälfte unserer rund 11.000 Tier und Pflanzenarten in Niedersachsen sind bedroht, fast zwei Drittel unserer Wildbienenarten stehen auf der Roten Liste“, ergänzte er. Von den dramatisch einbrechenden Insektenbeständen seien ganze Nahrungsketten betroffen. Jeder Singvogel brauche zumindest bei der Aufzucht der Jungen Insekten. Weil es die nicht mehr in ausreichender Menge gebe, gingen inzwischen sogar weit verbreitete Allerweltsarten wie die Stare massiv zurück. "Vor allem bei den typischen Arten der Kulturlandschaft sieht es schlecht aus: Fledermäuse, Vögel, Blütenpflanzen – alle Artengruppen sind betroffen", erläuterte Rusche. Es gebe zwar auch Erfolge im Naturschutz zu verzeichnen, jedoch fast nur bei den Arten, die früher unter direkter Verfolgung gelitten haben, wie Uhu oder Biber. Bei den meisten Arten sei der Verlust ihres Lebensraumes das Hauptproblem. „Das ist dramatisch – mit fatalen Auswirkungen auf ganze Ökosysteme und damit für das Überleben des Menschen. Hier gilt es, endlich gegenzusteuern, wir müssen jetzt reagieren“, mahnte Rusche.

25.000 Unterschriften nötig

Zu den Voraussetzungen für ein Volksbegehren schrieb der Nabu: "Träger des Volksbegehrens sind landesweit der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund, der Nabu Niedersachsen und die niedersächsischen Grünen. Damit das Volksbegehren – ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zum Artenschutz – zugelassen wird, werden zunächst 25.000 Unterschriften benötigt. In einem weiteren Schritt müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterstützen. Wenn genügend Unterschriften vorliegen, stimmt der Landtag darüber ab, ob er das Gesetz annimmt. Nimmt er es an, tritt das Gesetz in Kraft. Nimmt er es nicht an, folgt ein Volksentscheid: Dann entscheiden alle Wahlberechtigten in Niedersachsen in einer direkten Volksabstimmung über das neue Gesetz. "

Weitere Aktionen geplant

Die Mitglieder des Aktionsbündnisses „Volksbegehren Artenvielfalt“ wollen in den nächsten Monaten im südlichen Emsland Unterschriften für das Volksbegehren sammeln. Auftakt ist der Ostersamstag rund um den Lingener Wochenmarkt. Aber auch Aktionen, die dem Erhalt bedrohter Tiere und Pflanzen dienen, wie das Anlegen von Blühstreifen und das Pflanzen von Bäumen stehen auf dem Programm. Die Gründungsmitglieder laden gerne weitere Gruppen zum Mitmachen ein (Kontakt emsland@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt).